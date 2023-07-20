Мартино рассказал, какие изменения заметил в игре Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, какие изменения он заметил в игре форварда Лионеля Месси после того, как аргентинец выиграл Кубок Америки и чемпионат мира. Отметим, ранее Мартино работал с Месси в «Барселоне» и национальной команде Аргентины.

«Это были хорошие этапы, все разные. Сейчас я вижу Месси с таким же желанием, что и всегда, но уже на новом уровне. Он стал более расслабленным после всего, что произошло со сборной за последние несколько лет. Это был очень большой груз, который он нёс на себе, и его снятие изменило его повседневную жизнь», — приводит слова Мартино TyC Sports.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ожидается, что аргентинец может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

Болельщик поцеловал Лионеля Месси: