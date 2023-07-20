Возле отеля с футболистками сборной Норвегии произошла стрельба накануне матча ЧМ-2023

Недалеко от отеля, где остановилась женская сборной Норвегии перед матчем с Новой Зеландией на чемпионате мира, произошла стрельба, сообщает Inside The Games.

По данным источника, у стрелка было помповое ружьё, с которого он произвёл несколько выстрелов. В результате действий правоохранительных органов неизвестный был ликвидирован.

Напомним, женская сборная Норвегии в первом матче на чемпионате мира встретится с Новой Зеландией. Матч состоится в Окленде (Новая Зеландия) на стадионе «Иден Парк», начало – 10:00 мск.

Сборная Норвегии в одной группе выступает с Новой Зеландией, Филиппинами и Швейцарией. Женский ЧМ-2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США.

Возле отеля, где располагается женская сборная Норвегии, произошла стрельба перед ЧМ-2023.