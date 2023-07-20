Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин рассказал о самом любимом пранке футболистов ЦСКА

Кирилл Набабкин рассказал о самом любимом пранке футболистов ЦСКА
Комментарии

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что самым распространённым пранком в московской команде была перестановка машин футболистов на базе.

«Самый распространённый пранк в ЦСКА ― следующий. Его особенно любил делать Игнаш, ну и я. Мы обычно от тренировочного корпуса доезжаем до столовой на машине, поднимаемся поесть, но машину оставляем включённой. Но раньше этого категорически нельзя было делать, ха-ха. Машину переставляли в секунду! Ты поднимаешься есть, тебе напротив идёт Игнашевич: «Приятного аппетита, пока-пока». А потом вжух – и нет машины. На стоянки любили отгонять, за корпус переставляли. Я часто ходил», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023