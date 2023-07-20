Кирилл Набабкин назвал самый сильный состав ЦСКА, в котором он играл

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин считает состав команды образца 2013-2014 годов самым сильным за свою карьеру.
«Самый сильный ЦСКА при мне был, когда становились чемпионами два года подряд – в 2013-м и в 2014-м. В 2013-м вообще была бомба ― Вагнер Лав и Думбия впереди. А самое обидное поражение, когда АИКу проиграли в квалификации Лиги Европы в 2012-м. Кучу моментов не забили и два глупых гола пропустили. И обидно было, когда дважды «Реал» обыграли, а из группы не вышли.
Каково это «Реал» обыгрывать? Очень интересное чувство, ха. Прикольно! Такая победа меняет мировоззрение слегка. Правда, было, что и «Роме» 0:5 проигрывали. Вот в такие моменты не особо хорошие ощущения в голове, мы уже в первом тайме трёшку получили. В таких матчах хочется, чтобы уже свисток побыстрее раздался. Но вообще, еврокубковых заруб не хватает ― это совсем другие эмоции, другие игры», — сказал Набабкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 20 июля 2023
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