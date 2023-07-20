Австралия обыграла Ирландию в матче женского чемпионата мира по футболу

Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу прошёл первый матч в группе В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встретились сборные Австралии и Ирландии. Финальный свисток Эдины Алвес Батисты (Бразилия) ознаменовал победу домашней команды со счётом 1:0.

На 53-й минуте счёт в матче с пенальти открыла Стефани Кэтли. Этот гол стал победным и единственным в этой встрече.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.