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Австралия обыграла Ирландию в матче женского чемпионата мира по футболу

Австралия обыграла Ирландию в матче женского чемпионата мира по футболу
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Сегодня, 20 июля, на женском чемпионате мира по футболу прошёл первый матч в группе В. На стадионе «Австралия» в Сиднее встретились сборные Австралии и Ирландии. Финальный свисток Эдины Алвес Батисты (Бразилия) ознаменовал победу домашней команды со счётом 1:0.

На 53-й минуте счёт в матче с пенальти открыла Стефани Кэтли. Этот гол стал победным и единственным в этой встрече.

Отметим, что сборные Австралии и Ирландии выступают в одной группе с командами Нигерии и Канады. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 1-й тур
20 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Окончен
1 : 0
Ирландия (ж)
1:0 Кэтли – 52'
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