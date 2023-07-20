Главная звезда женской сборной Австралии объяснила, почему не играет с Ирландией

Звёздная нападающая сборной Австралии Сэм Керр объяснила, почему она пропускает первый матч своей национальной команды на чемпионате мира 2023 года с Ирландией (0:0, идёт первый тайм). Футболистка не попала в заявку на эту игру.

«К сожалению, во время вчерашней тренировки я получила травму голени. Я хочу поделиться этим со всеми, чтобы никто не отвлекал нас от выполнения нашей цели, того, ради чего мы сюда пришли. Конечно, я бы с удовольствием сыграла сегодня, и мне не терпится присоединиться к этому удивительному путешествию, которое начинается прямо сейчас», — написала Керр в своих социальных сетях.

На групповом этапе австралийки проведут ещё два матча: 27 июля они сыграют с Нигерией, а 31 июля — с Канадой.