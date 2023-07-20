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Агент Вендела отправился в Россию для диалога с «Зенитом» о переходе игрока во «Фламенго»

Агент Вендела отправился в Россию для диалога с «Зенитом» о переходе игрока во «Фламенго»
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Представитель полузащитника «Зенита» Вендела вылетел в России для переговоров с санкт-петербургским клубом по трансферу бразильского футболиста во «Фламенго». Об этом сообщает Fla Resenha.

По информации источника, агент Вендела попытается убедить «Зенит» отпустить полузащитника. «Фламенго» сосредоточился на покупке именно этого игрока, хотя продолжает переговоры и по трансферу ещё одного полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Ожидается, что «Зенит» хочет получить за Вендела около € 20 млн плюс бонусы.

25-летний Вендел продолжает находится в Бразилии, несмотря на стартующий для «Зенита» в ближайшую субботу, 22 июля, чемпионат России. Ранее представители петербуржцев сообщали, что полузащитнику разрешили вести переговоры с другими командами.

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