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Директор «Ариса» по маркетингу: футболки Кокорина просят до сих пор

Директор «Ариса» по маркетингу: футболки Кокорина просят до сих пор
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Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал о популярности бывшего нападающего клуба Александра Кокорина среди болельщиков.

«Футболки Кокорина в нашем фан-шопе разлетались в считанные дни и превышали наши возможности. Постоянно дозаказ, постоянные просьбы. Футболки Кокорина просят до сих пор.

В медийном плане мы получили мультивсплеск: за Кокориным пришла аудитория, не проживающая на Кипре, и это с точки зрения имиджа и охватов тоже важно. Вообще, мы наблюдаем заметный интерес со стороны зарубежной аудитории. У нас в команде есть национальные формации: поляки, шведы, сербы, африканцы, латиноамериканцы. За Шпилевским, Яблонским, Шуманским и Кокориным пришли русскоязычные. За ними всеми следят на родине через соцсети «Ариса», — приводит слова Дозорцева Cyprus Butterfly.

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