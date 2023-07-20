Директор «Ариса» по маркетингу: футболки Кокорина просят до сих пор

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев рассказал о популярности бывшего нападающего клуба Александра Кокорина среди болельщиков.
«Футболки Кокорина в нашем фан-шопе разлетались в считанные дни и превышали наши возможности. Постоянно дозаказ, постоянные просьбы. Футболки Кокорина просят до сих пор.
В медийном плане мы получили мультивсплеск: за Кокориным пришла аудитория, не проживающая на Кипре, и это с точки зрения имиджа и охватов тоже важно. Вообще, мы наблюдаем заметный интерес со стороны зарубежной аудитории. У нас в команде есть национальные формации: поляки, шведы, сербы, африканцы, латиноамериканцы. За Шпилевским, Яблонским, Шуманским и Кокориным пришли русскоязычные. За ними всеми следят на родине через соцсети «Ариса», — приводит слова Дозорцева Cyprus Butterfly.
- 20 июля 2023
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