Зайнутдинов: всегда говорил, что мечтаю играть в лигах топ-5

Игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признался, что мечтает выступать в лучших европейских лигах.

«Всегда говорил, что топ-5 – мечта. Пока у меня два года контракта с ЦСКА: обожаю и люблю клуб и болельщиков. Если будут предложения, рассмотрим. Главное, чтобы устраивало и клуб, и меня. Пишут, что перехожу в «Бешикташ»? Сейчас много информации. Давайте дождёмся официальной. Я пока ничего не знаю, жду. Хочу ли? Не могу ответить – всё-таки у меня контракт с ЦСКА. Моя мечта – играть в топ-5. Турция – тоже хороший чемпионат.

Мне кажется, чемпионаты России и Турции на одном уровне. Просто из-за санкций из Турции проще уехать в Европу. Год назад говорили, что я входил в шорт-лист «Аталанты» и вообще интересовал итальянские клубы? Официального оффера не было. Вроде был интерес, но ничего стопроцентного. Агент не всё мне говорит, думаю, я многого не знаю. Было много разных общений. С «Аталантой» тоже. Но я лично – не говорил ни с кем. Только у Шомуродова спрашивал, как чемпионат. Говорит, что в Италии можно и нужно играть. Все говорят, что она мне подходит», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.