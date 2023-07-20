Зайнутдинов — о Медине в «Спартаке»: разочарованы, что такое происходит

Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался насчёт перехода Хесуса Медины в «Спартак».
«Неожиданно, конечно. Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока. Даже из-за Марио не так удивлён был, как из-за Медины в «Спартаке». Но осуждать тоже не хочется. Переход в «Спартак» из ЦСКА как-то можно объяснить? Я тоже не верил, что такое возможно», — приводит слова Зайнутдинова Sports.ru.
Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» 10 июля, заключив контракт до конца июня 2026 года. Этот переход стал первым прямым трансфером из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет, ранее подобный трансфер был совершён в 1994 году. За армейцев парагваец играл с января 2022 года, по итогам сезоне 2022/2023 Медина вместе с клубом стал серебряным призёром РПЛ, а также обладателем Кубка России.
- 20 июля 2023
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