Главред Napoli Magazine: сейчас «Наполи» не проявляет интереса к российским игрокам

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло поделился информацией о том, что «Наполи» на текущий момент не проявляет интереса к российским футболистам.
«Насколько я знаю и понимаю, в последнее время «Наполи» не проявлял интереса к российским игрокам — но никогда не говори никогда. Однако на данный момент интереса нет», — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».
В прошлом сезоне неаполитанский клуб стал победителем итальянской Серии А, набрав 90 очков в 38 играх. Лучшим бомбардиром чемпионата стал 24-летний нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, отметившийся 26 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Также в сезоне-2022/2023 неаполитанцы приняли участие в Лиге чемпионов. Они дошли до стадии 1/4 финала, где уступили «Милану».
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