Главред Napoli Magazine: Хвича — феномен, важнейший трансфер «Наполи» за последнее время

Итальянский журналист, главный редактор известного издания Napoli Magazine Антонио Петраццуоло поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии в чемпионате Италии.
«Я знал, что Хвича — талантливый игрок, и слышал о нём очень хорошие вещи. Но, очевидно, никто не мог предсказать, что он окажет такое необычайное влияние на чемпионат Италии и «Наполи» в частности и добьётся таких успехов. После первого предсезонного товарищеского матча у меня появилось ощущение, что Кварацхелия — феномен. Так оно и есть.
Покупка Хвичи — главный трансфер «Наполи» за последнее время, абсолютно точно. Это важнейшее приобретение. Получилось так, что только «Наполи» верил в его потенциал. Они следили за ним в течение некоторого времени и были готовы подписать его по хорошей цене. Трансфер Хвичи, безусловно, один из лучших в Серии А за последние годы.
Что я думаю о сравнении Кварацхелии с Диего Марадоной? Аргентинец остаётся уникальным и недосягаемым ни для кого футболистом. У Квары своя манера игры, он чемпион Италии, и в некоторых движениях он напоминает Диего, поэтому ему и дали прозвище Кварадона. Но это два разных игрока с точки зрения роли на поле и харизмы», — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».
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