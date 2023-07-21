Бускетс оценил разницу в давлении на игроков в США и Европе

Новичок «Интер Майами» Серхио Бускетс поделился впечатлениями от пребывания в клубе из Форт-Лодердейла перед дебютной игрой в Кубке лиг с мексиканским «Крус Асулем». Бывший полузащитник «Барселоны» также практически исключил возможность провести на поле весь матч.

«По футбольным меркам я здесь совсем недавно. Я провёл тут всего три дня, но видно, что это другая культура. Она более зрелищная, потому что всё не так сильно зависит от того, выиграешь ты или проиграешь. И в итоге этот путь приводит тебя к тому, чего ты успеешь достичь за отведённое время. Это сильно отличается в плане давления и того, что от вас могут потребовать в Испании и в Европе в целом.

Я тренировался в «Барсе», и у меня пройдут две или три тренировки здесь, так что я в хорошей форме, но мне нужно время на адаптацию. Сыграть 90 минут сейчас было бы практически невозможно», — приводит ESPN слова Бускетса.

Матч третьей группы Южного дивизиона Кубка лиг «Крус Асуль» — «Интер Майами» пройдёт в Форт-Лодердейле и начнётся в 3:00 мск 22 июля.

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