Мартино рассказал о высоких ожиданиях от Месси, Бускетса и Альбы в «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, возглавивший клуб менее месяца назад, рассказал об ожиданиях от начала выступлений за команду нападающего Лионеля Месси, полузащитника Серхио Бускетса и защитника Жорди Альбы. Форвард и хавбек должны дебютировать за команду уже в ночь с 21 на 22 июля мск в матче Кубка лиг против мексиканского «Крус Асуля». В МЛС «Интер Майами» в данный момент занимает последнее место.
«Трудно не иметь высоких ожиданий. У меня есть ожидания. Взгляните на недавнюю историю: Хорди только что выиграл Лигу наций УЕФА, Буси побеждал с «Барселоной», Месси — с «ПСЖ» и на чемпионате мира, так что нет причин не воодушевиться.
Если получится быстро трансформироваться, динамика команды может измениться, и у нас есть ожидание этого. Логика подсказывает, что это займёт время, но если мы сможем сократить это время… Конечно, мы сможем сделать это, и тогда будем мечтать чего-то добиться в лиге, где мы находимся на худшей позиции», — приводит ESPN слова Мартино.
Если «Интер Майами» не удастся выбраться из подвала МЛС и выйти в плей-офф, у команды есть ещё два способы получить место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в следующем году. Три путёвки будут разыграны в Кубке лиг, а ещё одна в Открытом кубке США. В полуфинале последнего команда Мартино сыграет с «Цинциннати» чуть более чем через месяц.
Сын Месси пробросил мяч между ног отцу:
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