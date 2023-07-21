Экс-защитник ЦСКА Бекао высказался о своём переходе из «Удинезе» в «Фенербахче»

Бразильский защитник Родриго Бекао прокомментировал свой переход из «Удинезе» в «Фенербахче».

«Я так счастлив. Нельзя испытывать никаких других эмоций после перехода в такую великую команду, как «Фенербахче». Вот почему я так счастлив быть частью этой семьи. Надеюсь выиграть много трофеев в этой майке. Я знаю, что это огромный клуб. «Фенербахче» — команда, которая всегда боролась за трофеи. Мои цели те же. Мы будем соревноваться в лиге, Кубке Турции и Лиге конференций, я хочу выиграть как можно больше трофеев. Болельщики «Фенербахче», я очень рад быть здесь», — приводит слова Бекао официальный сайт турецкого клуба.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец провёл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что 27-летний защитник отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, действующий до конца июня 2024 года.