Экс-защитник ЦСКА Бекао высказался о своём переходе из «Удинезе» в «Фенербахче»

Бразильский защитник Родриго Бекао прокомментировал свой переход из «Удинезе» в «Фенербахче».
«Я так счастлив. Нельзя испытывать никаких других эмоций после перехода в такую великую команду, как «Фенербахче». Вот почему я так счастлив быть частью этой семьи. Надеюсь выиграть много трофеев в этой майке. Я знаю, что это огромный клуб. «Фенербахче» — команда, которая всегда боролась за трофеи. Мои цели те же. Мы будем соревноваться в лиге, Кубке Турции и Лиге конференций, я хочу выиграть как можно больше трофеев. Болельщики «Фенербахче», я очень рад быть здесь», — приводит слова Бекао официальный сайт турецкого клуба.
27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец провёл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.
За «Удинезе» бразилец выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что 27-летний защитник отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, действующий до конца июня 2024 года.
- 21 июля 2023
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:19
-
06:13
-
05:56
-
05:49
-
05:41
-
05:37
-
05:30
-
04:58
-
04:35
-
04:15
-
04:00
-
03:42
-
03:20
-
03:05
-
02:58
-
02:37
-
02:22
-
01:48
-
01:42
-
01:19
-
01:13
-
00:57
-
00:52
-
00:50
-
00:34
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46