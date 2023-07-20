Бывший защитник ЦСКА стал игроком «Фенербахче»

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Защитник «Удинезе» Родриго Бекао перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По информации источника, сумма трансфера составила € 8,3 млн. Стамбульский клуб подписал с защитником пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец провёл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что 27-летний защитник отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, действующий до конца июня 2024 года.

Ранее к «Фенербахче» присоединился ещё один футболист из европейского чемпионата.