Бывший защитник ЦСКА стал игроком «Фенербахче»

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По информации источника, сумма трансфера составила € 8,3 млн. Стамбульский клуб подписал с защитником пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец провёл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.
За «Удинезе» бразилец выступал с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Ранее стало известно, что 27-летний защитник отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, действующий до конца июня 2024 года.
Ранее к «Фенербахче» присоединился ещё один футболист из европейского чемпионата.
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