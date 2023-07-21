Карло Анчелотти оценил уровень игры новичка «Реала» Арды Гюлера
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями относительно игры турецкого полузащитника Арды Гюлера, который недавно перешёл в мадридский клуб из «Фенербахче».
«Гюлер обладает множеством отличных качеств. Думаю, болельщикам «Реала» он понравится», – приводит слова Анчелотти Madrid Zone.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действовал до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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