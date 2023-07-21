Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти оценил уровень игры новичка «Реала» Арды Гюлера

Карло Анчелотти оценил уровень игры новичка «Реала» Арды Гюлера
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями относительно игры турецкого полузащитника Арды Гюлера, который недавно перешёл в мадридский клуб из «Фенербахче».

«Гюлер обладает множеством отличных качеств. Думаю, болельщикам «Реала» он понравится», – приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действовал до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.

Материалы по теме
Карло Анчелотти: не буду говорить о сборной Бразилии — я тренер «Реала» и остаюсь здесь

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023