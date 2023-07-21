Филиппины — Швейцария: гости открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
Поделиться
В эти минуты на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы А, в котором принимают участие сборные Филиппин и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия), стартовый свисток арбитра прозвучал в 8:00 мск.
На 45-й минуте счёт в матче 1-го тура группы А открыла национальная команда Швейцарии. Гол забила Рамона Бахманн с пенальти.
ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 08:00 МСК
Филиппины (ж)
2-й тайм
0 : 2
Швейцария (ж)
0:1 Бахманн – 45' 0:2 Piubel – 64'
Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июля 2023
-
09:46
-
09:43
-
09:36
-
09:27
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:14
-
09:07
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:14
-
08:04
-
07:55
-
07:36
-
07:30
-
07:09
-
06:57
-
06:46
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:19
-
06:13
-
05:56
-
05:49
-
05:41
-
05:37
-
05:30
-
04:58
Партнерский контент