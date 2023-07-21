Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филиппины — Швейцария: гости открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Филиппины — Швейцария: гости открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
Комментарии

В эти минуты на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы А, в котором принимают участие сборные Филиппин и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия), стартовый свисток арбитра прозвучал в 8:00 мск.

На 45-й минуте счёт в матче 1-го тура группы А открыла национальная команда Швейцарии. Гол забила Рамона Бахманн с пенальти.

ЧМ-2023 (ж). Группа A. 1-й тур
21 июля 2023, пятница. 08:00 МСК
Филиппины (ж)
2-й тайм
0 : 2
Швейцария (ж)
0:1 Бахманн – 45'   0:2 Piubel – 64'

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.

Материалы по теме
Филиппины — Швейцария: стартовые составы команд на матч женского ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023