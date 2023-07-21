Филиппины — Швейцария: гости удвоили преимущество в матче женского ЧМ-2023

В эти минуты на женском чемпионате мира по футболу проходит матч группы А, в котором принимают участие сборные Филиппин и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине (Новая Зеландия), стартовый свисток арбитра прозвучал в 8:00 мск.
На 45-й минуте счёт в матче 1-го тура группы А открыла национальная команда Швейцарии. Гол забила Рамона Бахманн с пенальти. На 65-й минуте второй мяч в ворота соперника отправила Сераина Пьюбель.
Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира, у Германии — две, у Норвегии и Японии — по одной.
- 21 июля 2023
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