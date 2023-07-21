Полузащитник «Краснодара» Кривцов: во Второй лиге играли за прожиточный минимум

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о финансовых условиях в клубах Второй лиги.

«Получал обычный прожиточный минимум. 11 тысяч рублей. Но во Владимире ещё были премиальные. В «Торпедо» была база при стадионе, у меня была комната. Деньги тратил только на еду. Не нуждался особо. А в Муроме на базе питались. Обед нам готовили, а ужин — сами. Нам привозили продукты, и мы по очереди дежурили по кухне. Варили макароны, пельмени, картошку, курицу. В интернете смотришь: вроде бы понятно, а потом — бац — и всё сгорело. Или убежало. Бывало и такое, когда в карты заигрывались. Ничего не поделаешь: скидывались и заказывали суши или пиццу», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.