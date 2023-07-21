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Капитан «Нефтчи» Махмудов: в «Спартаке» могу выделить Промеса. Квинси — лучший

Капитан «Нефтчи» Махмудов: в «Спартаке» могу выделить Промеса. Квинси — лучший
Квинси Промес
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Капитан азербайджанского «Нефтчи» и бывший полузащитник московского «Спартака» Эмин Махмудов рассказал, кого может выделить в составе красно-белых.

«В «Спартаке» могу выделить Промеса. Квинси — лучший. Очень сильный футболист. Бонгонда, который перешёл из «Кадиса», тоже хороший игрок», — сказал Махмудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

Напонмим, прошлый сезон московский «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. Красно-белые отстали от второго места, на котором расположился ЦСКА, на четыре очка.

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