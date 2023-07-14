Кураньи назвал пять лучших легионеров в истории РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением, кого он считает лучшими легионерами в истории Российской Премьер-Лиги, выделив пять футболистов.
«Кого бы я включил в топ-5 лучших легионеров в истории РПЛ? Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы. Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим. Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятёрка получается!» — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».
Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.
- 14 июля 2023
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