Полузащитник «Краснодара» Кривцов рассказал, что его не взяли в «Спартак» и «Чертаново»

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вспомнил неудачные просмотры в столичных академиях.
«В «Чертаново» приезжал, в «Спартак». В «Чертаново» в общей сложности с полгода, наверное, провёл. Ни туда, ни туда не взяли. Помню, с «Волгой» поехали на товарищеский турнир четырёх команд — ЦСКА, «Сатурн» и «Чертаново». У «Чертаново» 4:3 выиграли, я три забил, и меня позвали на просмотр. Приехал к ним в академию, пожил месяц. Сказали: «Перезвоним». Я вернулся домой, а недели через две мне сообщили, что берут на сборы в Турцию. Через месяц опять отправили домой: «Мы по тебе ещё решаем». И так я приезжал раза три-четыре, по месяцу с ними тренировался, играл. В итоге сказали: «Можем тебя оставить, но без места в интернате, если сам будешь снимать квартиру». У нас такой возможности не было. И я уехал. По-моему, никого из просмотровых тогда не взяли.
Потом приезжал в Москву с двумя ребятами из «Салюта». Позвали сыграть за московский «Сокол», это что-то вроде фарм-клуба «Спартака». Мы неплохо себя проявили и поехали на просмотр в «Спартак». Неделю потренировались, но с тем же результатом: «Можете остаться, но без проживания в академии». Соответственно, тоже отказались. Денег на длительную аренду квартиры ни у кого не было», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 21 июля 2023
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