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Корнеев — о Коваленко: после попадания в «Зенит» время искусственного инкубатора прошло

Корнеев — о Коваленко: после попадания в «Зенит» время искусственного инкубатора прошло
Александр Коваленко
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в стан сине-бело-голубых.

«Коваленко очень интересный и талантливый игрок, но он столкнётся с большой конкуренцией и прессингом за место в составе. После попадания в «Зенит» время искусственного инкубатора прошло. И, похоже, представители игрока не довели это до парня, учитывая те игры, которые я увидел. Васильев на данном этапе смотрится в разы сильнее его. Очень надеюсь, что он не потеряется», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, 30 июня «Зенит» объявил о переходе Александра Коваленко, который подписал контракт до июня 2028 года. Игрок является воспитанником академии «Чертаново».

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