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«Динамо» объявило, что новым капитаном команды стал Бальбуэна. Ранее им был Фомин

«Динамо» объявило, что новым капитаном команды стал Бальбуэна. Ранее им был Фомин
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Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном команды, об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.

Бальбуэна вернулся из аренды в «Коринтиансе», где провёл прошлый сезон. 31-летний парагваец уже исполнял обязанности капитана «Динамо» в сезоне-2021/2022. После этого Бальбуэна воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с российской командой.

В прошлом сезоне, когда Бальбуэны не было в «Динамо», капитанскую повязку чаще других надевал полузащитник Даниил Фомин, который теперь станет одним из ассистентов парагвайца. Также подменять нового капитана будут вратарь Антон Шунин, защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Фёдор Смолов.

«Вперёд к новым достижениям, генерал», — гласит официальное сообщение «Динамо».

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