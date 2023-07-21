Давид Мелик-Гусейнов — новый генеральный директор «Пари НН»

Бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов займёт пост генерального директора «Пари НН», сообщает губернатор Глеб Никитин у себя в телеграм-канале.

«Пожалуй, ни про кого я так не писал ни в контексте ухода из региона, ни в контексте перехода на другую должность и роста внутри территории. Я много читал негативных комментариев про него, но при этом каждый день видел, что и как он делает и как относится к своему делу.

Буду откровенен: уход Давида Мелик-Гусейнова, «Ковид Валерьевича», из правительства Нижегородской области для меня — решение непростое. Его появление в регионе в 2020 году совпало с неожиданной для всех задачей, которую тогда никто не знал, как решать. Было непонятно и страшно.

Он приступил к работе ровно в тот день, когда в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Но в итоге мы справились с пандемией достойно! И это отмечено на федеральном уровне. У нас число больных было гораздо выше среднего, но умерших от всех причин (как от естественных, так и от связанных с ковидом) сильно меньше среднего.

Что стоит за этой статистикой – не передать. Это ежедневный подвиг врачей и круглосуточные объезды «красных зон» Давидом Валерьевичем, для которого в те месяцы стало нормой носить не официальный костюм, а защитный инфекционный. Кажется, что он в тот момент забывал, что в каждом визите – огромный риск. Он решал острые вопросы с тяжёлыми пациентами, оборудованием, транспортировкой, препаратами — по сути, не выходя из «красных зон». Я лично видел его искреннее участие в судьбах людей, конкретных пациентов, которые находились на грани, его сочувствие и готовность помогать во всём. В непростых ситуациях он для оперативного решения вопросов покупал препараты за свой счёт. Он и сейчас переживает за всё и за каждого, пропуская через себя каждую ситуацию и историю. Я мало видел в своей жизни людей настолько порядочных, человечных, искренних, ответственных, работоспособных.

Сейчас Давиду Мелик-Гусейнову нужны новые горизонты. И я его никуда не отпускаю. Поручаю другую, очень важную задачу. Новую, незнакомую. Но позитивную!

Он станет руководителем ФК «Пари НН». В этом направлении — тоже люди и престиж региона. Задачи требуют тонкого подхода, бешеной работоспособности и того же уровня эмпатии. Давид Валерьевич как управленец силён как раз тем, что умеет погружаться в нужную сферу, объединять профессиональную команду вокруг себя и эффективно организовывать процесс. Ему не впервой принимать новый для себя вызов – как и тогда, в 2020 году. Уверен, что и в этот раз он так же успешно с ним справится! Удачи тебе, Давид!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.