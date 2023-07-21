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Заварзин: «Зенит» станет чемпионом. Он сегодня сильнейший по составу и по всему остальному

Заварзин: «Зенит» станет чемпионом. Он сегодня сильнейший по составу и по всему остальному
Сергей Семак
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился прогнозом на то, кто станет чемпионом России в новом сезоне.

«А какую ещё задачу должен ставить столь именитый клуб, как «Спартак», кроме чемпионства? Другого и не может быть. Бюджет неограничен относительно многих других клубов, подбор игроков — приличный, первую половину чемпионата в прошлом сезоне под руководством нового тренера неплохо сыграли. Других задач ставить и не могут. Правильно делают.

Выполнима ли эта задача? Думаю, что нет. Моё мнение, чемпионом станет «Зенит». Ну, ЦСКА может побороться. Сегодня это одна из наиболее стабильных команд. И по психологии, и по составу это уже устоявшаяся команда. По «Динамо» и «Краснодару» очень трудно говорить. «Локомотив» вряд ли после неудачи в минувшем сезоне сможет бороться. Но думаю, что всё таки на 99% «Зенит» станет чемпионом. Он сегодня сильнейший по составу и по всему остальному», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

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