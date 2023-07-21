Новосельцев: у Лички нет времени на раскачку, ему нужно втянуться очень быстро

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в 1-м туре нового сезона РПЛ с «Краснодаром».

«Проблема в обороне? У многих клубов есть такие проблемы. Уровень центральных защитников сейчас упал. Если приходят сильные легионеры, то в большой клуб и за большие деньги. Личке нужно втянуться максимально быстро. У него нет времени на раскачку. «Динамо» берёт тренера, который растёт, но это ещё не такая стабильная фигура, чтобы сказать, что он будет год работать без помех», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, Марцел Личка возглавил «Динамо» после окончания предыдущего сезона. Бело-голубые завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков в 30 матчах.