Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 21 июля, турнирная таблица

Сегодня, 21 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе В сборные Нигерии и Канады сыграли вничью — 0:0. В группе А национальная команда Швейцарии обыграла Филиппины со счётом 2:0. Отличились Рамона Бахманн (с пенальти) и Серайна Пиубель. В группе С сборная Испании разгромила команду Коста-Рики — 3:0. Забитыми мячами отметились Валерия Дель Кампо, Айтана Бонмати и Эстер Гонсалес.

Результаты матчей 21 июля:

Нигерия — Канада — 0:0;

Филиппины — Швейцария — 0:2;

Испания — Коста-Рика — 3:0.

Завтра, 22 июля, пройдут ещё четыре матча в группах С, D и Е.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.