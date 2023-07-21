Футболистка сборной Гаити Кики: самая сильная сборная на ЧМ — США
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Нападающая санкт-петербургского «Зенита» и сборной Гаити Кики высказалась о главных фаворитах чемпионата мира среди женщин — 2023. В 1-м туре женская сборная Гаити встретится с национальной командой Англии завтра, 22 июля.
«Самая сильная сборная – это США. Персонально могу выделить Алекс Морган, всех игроков сборной Франции и сборной Бразилии, Лорен Джеймс и Алессию Руссо из Англии. Но США самые опытные, и у них хороший состав», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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