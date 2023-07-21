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SEO: Крус Асуль — Интер Майами: во сколько дебютный матч Лионеля Месси, где смотреть прямую трансляцию

«Крус Асуль» — «Интер Майами»: текстовая онлайн-трансляция дебютного матча Месси — в 3:00
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22 июля состоится матч 1-го тура Кубка Лиг MLS + MX (Группа Юг), в котором встретятся мексиканский «Крус Асуль» и «Интер Майами». Встреча пройдёт на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле (США). Начало игры — в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, во время которого может состояться дебют аргентинского нападающего Лионеля Месси в новом клубе.

Кубок Лиг MLS + MX. Группа Юг 3. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 03:00 МСК
Крус Асуль
Мехико, Мексика
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнир под названием Кубок Лиг проходит ежегодно между клубами из Мексики и США. Помимо «Интер Майами» и «Крус-Асуля», в Группу Юг также входит «Атланта Юнайтед». В следующий раунд турнира, 1/16 финала, пройдут две лучшие команды.

Напомним, «Интер Майами» располагается на последней строчке турнирной таблицы МЛС. В 22 турах клуб Месси добыл только пять побед и трижды сыграл вничью.

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