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«Фламенго» готов заплатить € 40 млн «Зениту» за Клаудиньо и Вендела

«Фламенго» готов заплатить € 40 млн «Зениту» за Клаудиньо и Вендела
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В бразильском «Фламенго» пришли к выводу, что у клуба есть финансовые возможности для оформления двух трансферов из РПЛ на сумму почти € 20 млн каждый. Речь идёт об игроках «Зенита» Венделе и Клаудиньо. Об этом сообщает бразильская редакция ESPN.

По информации издания, в 2022 году «Фламенго» упорно вёл переговоры с Венделом и его окружением, понукая игрока воспользоваться специальным правилом ФИФА и приостановить контракт с «Зенитом». В клубе были уверены в успехе дела и очень удивились новости о продлении Венделом договора с сине-бело-голубыми.

Сообщается также, что в данный момент наибольшие усилия для осуществления перехода предпринимают агенты Вендела. Его представители едут в Россию для переговоров с «Зенитом». Сторонам необходимо согласовать сумму перевода, а также способ оплаты. Не исключается вариант аренды с опцией обязательного выкупа в конце сезона.

«Фламенго» изначально планировал потратить на атакующего полузащитника от € 15 млн до € 20 млн. Решение по трансферу обоих игроков необходимо принять до 2 августа, когда в Бразилии закрывается трансферное окно.

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