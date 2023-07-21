В «Зените» сообщили, что Вендел летит в Санкт-Петербург вместе с агентом

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Вендел возвращается в расположение команды, отметив, что вместе с футболистом в Россию летит и его агент.
«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять так же. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тётю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолёт. Надо по-человечески это оценивать», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».
Ранее бразильские СМИ сообщали, что агент Вендела прилетит в Россию для переговоров с «Зенитом» о переходе своего клиента во «Фламенго».
- 21 июля 2023
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