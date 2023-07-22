Мбаппе договорился «Реалом» о переходе в 2024 году, «ПСЖ» выставил Килиана на трансфер

24-летний звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским «Реалом» переход в 2024 году, «ПСЖ» выставил игрока на продажу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в стане парижского клуба уже полностью уверены, что французский форвард согласовал с руководством «сливочных» переход летом 2024 года в качестве свободного агента. Информация про то, что руководство «ПСЖ» требовало от Мбаппе окончательного ответа до 15 июля, подписывает он новую сделку или уходит сейчас, — была абсолютно неверной. Килиан был исключён из предсезонного тура французского клуба, а также выставлен на продажу. «ПСЖ» хочет немедленно продать игрока.

Напомним, ранее «Пари Сен-Жермен» решил не брать нападающего Килиана Мбаппе на сборы в Японию.