Мбаппе договорился «Реалом» о переходе в 2024 году, «ПСЖ» выставил Килиана на трансфер

24-летний звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже согласовал с мадридским «Реалом» переход в 2024 году, «ПСЖ» выставил игрока на продажу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в стане парижского клуба уже полностью уверены, что французский форвард согласовал с руководством «сливочных» переход летом 2024 года в качестве свободного агента. Информация про то, что руководство «ПСЖ» требовало от Мбаппе окончательного ответа до 15 июля, подписывает он новую сделку или уходит сейчас, — была абсолютно неверной. Килиан был исключён из предсезонного тура французского клуба, а также выставлен на продажу. «ПСЖ» хочет немедленно продать игрока.
Напомним, ранее «Пари Сен-Жермен» решил не брать нападающего Килиана Мбаппе на сборы в Японию.
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