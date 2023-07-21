«ПСЖ» исключил Мбаппе из списка игроков, которые отправятся на сборы в Японию

«Пари Сен-Жермен» решил не брать нападающего Килиана Мбаппе на сборы в Японию. В клубе считают, что у игрока, контракт которого истекает в июне 2024 года, есть тайное соглашение с «Реалом», сообщает L’Equipe.
О решении игроку сообщили после товарищеского матча с «Гавром» (2:0), который состоялся в пятницу, 21 июля, на базе «ПСЖ». Мбаппе стал автором второго мяча в ворота новой команды Далера Кузяева.
Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом». Французский нападающий будет ежегодно получать в Мадриде € 54 млн.
При этом сообщалось, что «Реал» не собирается платить за переход Мбаппе из «ПСЖ» больше € 180 млн. Французский клуб, в свою очередь, хочет получить € 180 млн, а также около € 47 млн в качестве бонусов. Этот вопрос может стать проблемой в переговорах, но «ПСЖ» так или иначе будет вынужден продать футболиста, чтобы не терять его бесплатно в 2024 году.
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