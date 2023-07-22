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США — Вьетнам: Алекс Морган не реализовала пенальти, после первого тайма счёт 2:0

США — Вьетнам: Алекс Морган не реализовала пенальти, после первого тайма счёт 2:0
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) проходит матч 1-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Встречаются соперники по Группе E — сборные США и Вьетнама. Стартовый свисток Иваны Мартинич прозвучал в 4:00 мск. После первого тайма в матче счёт 2:0 в пользу сборной США.

Счёт в игре открыла София Смит с передачи Алекс Морган. В концовке тайма Морган не сумела реализовать пенальти. Однако США всё же ушли на перерыв с преимуществом в два гола. После продолжительной проверки VAR был засчитан гол Смит, оформившей дубль.

Отметим, что сборные США и Вьетнама выступают в одной группе с командами Португалии и Нидерландами. США — действующий победитель турнира и самая титулованная команда (4).

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