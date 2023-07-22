Бразильский журналист: Марио говорил, что пусть лучше называют старым, чем врут про вес

Бразильский инсайдер Фабио Алейшо рассказал, как защитник «Зенита» Марио Фернандес реагировал на информацию о своём лишнем весе перед трансфером в клуб из Санкт-Петербурга.

«Конечно, Марио разозлила новость, будто он толстый. В то же время было забавно – он же знает, сколько весит. Да, набрал чуть побольше, чем его оптимальный вес – оно и понятно, всё-таки долго не играл. Но ничего критичного по весу там не было. Марио говорил: «Я бы понял, если бы меня называли старым, если бы не хотели видеть в сборной, если бы считали меня слабым игроком, если бы критиковали за незнание русского. У каждого своё мнение, без проблем, но зачем врать про вес? Или про то, что я отказался от ЦСКА?» — сказал Алейшо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.