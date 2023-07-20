Сменил ЦСКА на «Зенит». Сколько ассистов сделает Марио Фернандес в новом сезоне?

Этим летом состоялся один из самых громких и скандальных трансферов в истории российского футбола. Легендарный защитник московского ЦСКА Марио Фернандес внезапно решил продолжить карьеру в «Зените». Армейцы шли на уступки и с большим уважением относились к воле бразильца. Почему же он их предал?

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Недавнее интервью Марио Фернандеса с разъяснениями не дало чёткого ответа на данный вопрос. Слишком много противоречивых моментов. Ясно одно — бразильца обидели новости о том, что армейцы отказались платить за него компенсацию «Интернасьоналу». Вот только соответствует ли эта информация истине?

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг сведения о том, что клуб отказался от возвращения Фернандеса. Он заявил о том, что из переговоров вышла сторона игрока. Скорее всего, Марио поспешил с выводами или был обманут. Хотя нельзя исключать и вероятности того, что ключевую роль сыграли деньги. Так или иначе, теперь он игрок «Зенита».

Зачем «Зениту» Фернандес

Для сине-бело-голубых приобретение Марио Фернандеса — это очень качественное усиление. Да, у них и так есть вполне неплохой правый латераль — Вячеслав Караваев. Однако у Марио Фернандеса гораздо лучше оборонительные навыки. Помимо того, он техничнее и результативнее россиянина.

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Караваев за последние три сезона в составе «Зенита» записал на свой счёт только три забитых мяча и восемь результативных передач во всех официальных турнирах. И это при том, что сине-бело-голубые в каждом из этих сезонов становились чемпионами РПЛ и занимали первое место по результативности.

ЦСКА в последних двух сезонах, когда за него выступал Фернандес, испытывал большие трудности. В сезоне-2020/2021 московский клуб финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице, а в сезоне-2021/2022 — на пятом. У армейцев был дефицит защитников, поэтому Марио часто приходилось играть на непривычной для себя позиции — в центре обороны.

И, даже несмотря на это, Фернандес за два сезона набил близкую к показателям Караваева статистику. Бразилец отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в различных турнирах. Поставить на то, что Марио отдаст в РПЛ в сезоне-2023/2024 больше 1.5 результативной передачи, можно с коэффициентом 1.85.

«Зенит» превращается в бразильский клуб?

У сине-бело-голубых огромное количество защитников. Помимо Караваева, у Сергея Семака в подспорье есть Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Даниил Круговой и сразу три бразильца — Роберт Ренан, Родригао и Вендел. Последний, правда, пока что до сих пор не вернулся в Россию. Существует вероятность, что в ближайшем будущем он покинет состав клуба из Санкт-Петербурга.

В противном случае вся линия защиты «Зенита» будет состоять из бразильцев. С точки зрения развития российского футбола это не есть хорошо. Местные футболисты проигрывают конкуренцию легионерам, что уже не первый год сказывается на успехах национальной команды. Ладно один-два футболиста, но когда больше половины состава иностранцы — это уже становится не смешно.

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С другой стороны, бразильцы стабильно приносят результат. Подопечные Сергея Семака демонстрируют доминирующий комбинационный футбол и неизменно выигрывают чемпионат России вот уже пять лет подряд. Также за этот период времени они четыре раза становились обладателями Суперкубка и однажды победили в Кубке страны.

Фернандес быстро адаптируется в «Зените»

Любопытно, что Марио не сумел освоиться в чемпионате Бразилии после ухода из ЦСКА. Он покинул «Интернасьонал», отказавшись от заработной платы ради того, чтобы вернуться в Россию. Судя по всему, он настолько сильно привык к РПЛ, что даже в родном первенстве чувствует себя не в своей тарелке.

Возможно ли, что карьера бразильца близится к закату? В конце концов, ему уже 32 года. Кроме того, Фернандес вернулся из Бразилии с парой лишних килограммов. На сайте ЦСКА отмечается, что, когда Марио покидал клуб, он весил 78,5 кг. На недавнем контрольном взвешивании вес футболиста составил 85,25 кг.

Впрочем, на наш взгляд, поводов опасаться насчёт спада Фернандеса нет. Вряд ли «Зенит» стал бы ввязываться в скандальную историю с легендой ЦСКА, будучи неосведомлённым о форме и возможностях игрока. Полагаем, Марио в скором времени станет основообразующим игроком петербуржцев и начнёт вместе с ними очередной поход за медалями.

Ставка: Марио Фернандес отдаст больше 1.5 результативной передачи в сезоне-2023/2024 в РПЛ за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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