«Интер Майами» ведёт переговоры с «Гремио» по трансферу Луиса Суареса

Американский «Интер Майами» ведёт переговоры с бразильским «Гремио» по переходу уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».

По информации источника, бразильский клуб намерен получить финансовую компенсацию за уход Суареса. Отмечается, что «Интер Майами» уже достиг договорённости с самим уругвайцем по условиям личного контракта.

Отметим, что в нынешнее летнее трансферное окно состав «Интер Майами» уже пополнили нападающий Лионель Месси, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба. Со всеми ними Суарес играл за испанскую «Барселону». Также, по информации СМИ, в этот американский клуб может перейти ещё один экс-игрок каталонцев полузащитник Андрес Иньеста.