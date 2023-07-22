«Интер Майами» ведёт переговоры с «Гремио» по трансферу Луиса Суареса
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Американский «Интер Майами» ведёт переговоры с бразильским «Гремио» по переходу уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».
По информации источника, бразильский клуб намерен получить финансовую компенсацию за уход Суареса. Отмечается, что «Интер Майами» уже достиг договорённости с самим уругвайцем по условиям личного контракта.
Отметим, что в нынешнее летнее трансферное окно состав «Интер Майами» уже пополнили нападающий Лионель Месси, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба. Со всеми ними Суарес играл за испанскую «Барселону». Также, по информации СМИ, в этот американский клуб может перейти ещё один экс-игрок каталонцев полузащитник Андрес Иньеста.
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