«Второго шанса у него не будет». Абаскаль — о жесте форварда «Спартака» Соболева в дерби

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своём разговоре с нападающим команды Александром Соболевым, который был наказан длительной дисквалификацией за неприличный жест, продемонстрированный им в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в очном матче в прошлом сезоне.
«Дисквалифицированные игроки должны понимать свою ответственность в таких ситуациях, ведь они получили наказания за неспортивное поведение. То, что их нет, — большая возможность для остальных. Ведь если сменщики классно себя проявят, то продолжат получать игровое время. Зачем менять то, что хорошо работает, верно?
Что я сказал Соболеву после его истории с дисквалификацией за неприличный жест в матче с ЦСКА? Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вёл себя как одиночка и не думал о партнёрах. Мы много раз общались один на один. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
- 22 июля 2023
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