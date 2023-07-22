Главный тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что ещё ждёт в команде новых защитников

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подтвердил, что ждёт, что команда сможет приобрести ещё несколько новых игроков обороны, о чём он уже заявлял ранее.
«Я говорил, что жду трансферов защитников? Всё ещё жду, верно. Поиск нового защитника связан с травмой Тавареша? Это главная причина, потому что Томаш получил очень серьёзное повреждение и долго будет восстанавливаться. И нам необходимо найти ему замену. У нас на этой позиции был Рыбус, но и он покинул клуб.
Почему поляк покинул клуб? Решение по Рыбусу было принято ещё до окончания сезона, у нас был личный разговор. Так что нам нужно компенсировать потерю двух человек. В прошлом сезоне была схожая ситуация: травмы получили сразу Мозес, Умяров и Мартинс. И мы должны страховать себя от подобных вещей», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
- 22 июля 2023
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