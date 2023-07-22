Агент Щенникова: если ЦСКА обратится, рассмотрим предложение по Георгию

Сергей Пушкин, агент, представляющий интересы российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, что они могут рассмотреть предложение ЦСКА в случае его поступления.

«ЦСКА к нам по поводу возвращения Щенникова не обращался. Если клуб обратится, то рассмотрим предложение. Пока будущее Георгия не комментирую», — приводит слова Пушкина Metaratings.

32-летний Щенников — воспитанник ЦСКА. Он покинул команду по окончании сезона-2022/2023 в связи с истечением контракта. Всего за армейский клуб в 367 матчах защитник забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с ЦСКА Щенников выиграл 10 трофеев. Также на счету Щенникова 10 матчей в составе сборной России.

В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.