Агент Щенникова: если ЦСКА обратится, рассмотрим предложение по Георгию
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Сергей Пушкин, агент, представляющий интересы российского защитника Георгия Щенникова, рассказал, что они могут рассмотреть предложение ЦСКА в случае его поступления.
«ЦСКА к нам по поводу возвращения Щенникова не обращался. Если клуб обратится, то рассмотрим предложение. Пока будущее Георгия не комментирую», — приводит слова Пушкина Metaratings.
32-летний Щенников — воспитанник ЦСКА. Он покинул команду по окончании сезона-2022/2023 в связи с истечением контракта. Всего за армейский клуб в 367 матчах защитник забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с ЦСКА Щенников выиграл 10 трофеев. Также на счету Щенникова 10 матчей в составе сборной России.
В минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России.
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