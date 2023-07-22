Дания вырвала победу у Китая на последних минутах матча женского чемпионата мира

Сегодня, 22 июля, завершился матч 1-го тура группы D женского чемпионата мира 2023 года между сборными Дании и Китая. Игра закончилась победой датчанок 1:0.

В первом тайме соперницы не смогли поразить ворота друг друга. В этой половине встречи ближе к голу были китаянки, о чём свидетельствует статистика ожидаемых забитых мячей. По владению мячом приблизительное равенство — 52 против 48 процентов в пользу Дании.

Во второй половине встречи значительное преимущество по этим двум показателям было у датчанок. Сборная Дании добилась значения по ожидаемым голам в 1.13. Датчанки владели мячом 61% времени второго тайма. Это помогло им вырвать победу. Матч закончился со счётом 1:0. Победный мяч на свой счёт записала нападающая Амали Вангсгаард.

Дания и Китай выступают в одной группе со сборными Англии и Гаити, чей матч также прошёл сегодня. Победу во встрече соперниц датчанок и китаянок одержали англичанки (1:0), которые временно возглавили турнирную таблицу в группе D. Следующие матчи пройдут 28 июля – Англия сыграет с Данией, Китай – с Гаити.