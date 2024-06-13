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Отец Зайнутдинова: в Турции из-за языка адаптация Бактиёра проходит тяжелее

Отец Зайнутдинова: в Турции из-за языка адаптация Бактиёра проходит тяжелее
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Батыржан Зайнутдинов, отец полузащитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, рассказал об адаптации футболиста в Турции.

«Повзрослеть Бактиёр уже повзрослел. Уже мужчина, осознаёт всё. Конечно, в Турции из-за языка его адаптация проходит тяжелее. В России было легче. А там английский или турецкий. Но ему там нравится, играет», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 26-летний Бактиёр Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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