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Отец Зайнутдинова: Бактиёр мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться

Отец Зайнутдинова: Бактиёр мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться
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Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, отреагировал на информацию СМИ о возможном переходе сына в «Зенит».

«У него контракт с «Бешикташем» до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России и Кубка страны. Для команды Сергея Семака выигранный чемпионский титул стал шестым кряду.

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