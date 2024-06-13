Нагучев: уверен, у Мотты всё получится в «Ювентусе»

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о назначении Тьяго Мотты на должность главного тренера туринского «Ювентуса».

«Мотта соглашается на первое же большое предложение. Причём весьма спорное с этической точки зрения, учитывая то, игроком какой команды он был. Я верю, что у него получится. Не знаю, станет ли «Ювентус» чемпионом, но получится точно», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 12 июня, «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты. Бывший главный тренер «Болоньи» завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.