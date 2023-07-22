Справедливо ли удалили Виктора Александрова в матче с «Зенитом»?

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров получил красную карточку в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Предлагаем принять участие в опросе, посвящённом этому эпизоду.

Матч, проходивший на стадионе «Нижний Новгород», завершился победой «Зенита» со счётом 2:0. На 57-й минуте в составе сине-бело-голубых отличился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 83-й минуте Кассьерра оформил дубль.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.