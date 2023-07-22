Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о трансферах и назвал позиции, которые надо усилить

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансферах команды.
«Я согласен с Владимиром Валентиновичем, в первом тайме были моменты, которые мы могли реализовать, но в сослагательном наклонении рассуждать в футболе нельзя.
Конечно, начинать чемпионат с поражения никто не хочет, но и глобальные выводы делать нельзя. Ровно неделю назад все справедливо отмечали нашу игру в матче за Суперкубок, но мы и тогда понимали, что впереди много работы, так и сейчас нет никаких упаднических настроений. На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава.
Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор — наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.
Несмотря на отсутствие еврокубков, которые всегда имели определяющую роль в бюджете клуба, мы ставим высокие задачи и не собираемся останавливаться после прошлого сезона. И для развития команды, конечно, нужна свежая кровь.
Работа ведётся по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры. Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.
Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперёд», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 22 июля 2023
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