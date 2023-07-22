Газзаев — о поражении от «Урала»: традиции ЦСКА диктуют другое качество игры и результат

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал поражение армейцев екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:1.

«Урал» больше заслуживал победы, с чем я их поздравляю. Они были более организованными. Но уровень игры был среднего качества — много атак начинали вратари, мы не увидели хороших комбинаций, индивидуального мастерства, фланговых передач и быстрых смен направления атаки.

Если говорить о ЦСКА, то команда, которая ставит задачу бороться за самые высокие места, должна усиляться — в каждой линии должны быть высококлассные мастера, классные исполнители. Тогда задачей тренера будет добиться высокого результата. Исполнительное мастерство необходимо, особенно на длинной дистанции турнира. На протяжении всего чемпионата надо показывать стабильную игру. Сегодня мы увидели, сколько было замен у ЦСКА — выходили молодые игроки, которым надо расти. Традиции и история ЦСКА диктуют другое качество игры и результат. Необходимо усиление», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.