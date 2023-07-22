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Локомотив — Рубин. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Локомотив — Рубин 2:2, результат матча 1-го тура РПЛ 22 июля 2023 года

«Локомотив» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Рубином»
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вывел вперёд «Рубин». На 88-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 матчах.

«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 3'   1:1 Тикнизян – 23'   1:2 Фамейе – 58'   2:2 Изидор – 87'
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