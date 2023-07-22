«Локомотив» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Рубином»

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вывел вперёд «Рубин». На 88-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 матчах.

«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.